Где сегодня в Харькове нет воды

08 января 2018 г. 9:55
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Сегодня в части домов некоторых районов города в связи с ремонтными работами на водопроводных сетях временно прекращено водоснабжение. Об этом сообщается на сайте КП «Харьковводоканал».

Список адресов(по состоянию на 9:00):

Киевский район: ул. Костомаромская, 16 (п. №1) до 20:00 08.01.18 г.

Московский район: ул. Героев Труда, 21 (п. №3, стояк), пр. Московский, 89 (п. №6, спаренный стояк), ул. Владислава Зубенка (Тимуровцев), 34 (п. №3, стояк), пр. Тракторостроителей, 158 (п. №3, стояк), ул. Познанская, 12 (стояк), ул. Гарибальди, 2 (кор. №2, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 54 (п. №4, стояк) до 20:00 09.01.18 г.

Новобаварский район: ул. Тимирязева, 28 (п. №3, спаренный стояк), ул. Кибальчича, 21 (п. №1, стояк), б-р Профсоюзный, 9 (стояк), б-р Профсоюзный, 9 (п. №3), ул. Власенко, 24 (п. №1, стояк) до 20:00 08.01.18 г., ул. Камская, 1 (п. №3, стояк) до 20:00 9 января.

Слободской район: пр. Героев Сталинграда, 171 (п. №2, стояк) до 20:00.

Холодногорский район: ул. Золочевская, 22 (п. №1) до 20:00.

Шевченковский район: ул. Клочковская, 197 (п. №12, стояк) до 17:00 09.01.18 г., пр. Людвига Свободы, 31 (п. №6, стояк), ул. 23 Августа, 2 (п. №4, стояк), 26-а (п. №4, стояк) до 20:00 9 января.

 

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