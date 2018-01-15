Где сегодня в Харькове нет воды

В ряде домов нескольких районов Харькова сегодня, 15 января, временно отсутствует водоснабжение, передает пресс-служба горсовета.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», это связано с ремонтными работами на водопроводных сетях.

Так, в Киевском районе, на ул. Звездной, 42/13 (п. №2, стояк), водоснабжение планируют возобновить до 17:00; ул. Академика Павлова, 309-б (п. №2), ул. Валентиновской, 15-б, - до 20:00.

В Московском районе, на ул. Бучмы, 32, 36, 40-а, 40-б, ул. Владислава Зубенко, 29-а (п. №1, стояк), пр. Тракторостроителей, 67 (п. №3, стояк), воду должны дать до 20:00.

В Основянском районе, на ул. Грековской, 15 (п. №1, стояк), наб. Гимназической, 4 (п. №3, стояк), воды не будет до 20:00.

В Холодногорском районе, в пер. Сестрорецком, 3-17, ул. Золочевской, 28-а (п. №2, стояк), воду планируют включить до 20:00.