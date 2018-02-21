Где сегодня в Харькове нет воды

Сегодня, 21 февраля, в ряде домов нескольких районов Харькова временно отсутствует водоснабжение.

Об этом сообщается на сайте Харьковского городского совета.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», это связано с ремонтными работами на водопроводных сетях.

Индустриальный район: на пр. Московском, 314 (п. №1, стояк), водоснабжение планируют возобновить до 17:00.

Киевский район: на ул. Старошишковской, 6 (п. №6, стояк), воды не будет до 17:00.

Московский район: на ул. Героев Труда, 29-а, 29-б, ул. Гвардейцев Широнинцев, 50-а, 50-б, воду должны включить до 17:00; на ул. Героев Труда, 37-а (п. №2, стояк), - до 20:00; ул. Героев Труда, 29-в, - до 17:00 22 февраля.

Новобаварский район: на ул. Кибальчича, 31 (п. №4), воду планируют дать до 17:00; на ул. Баварской, 7 (п. №2, стояк), Григоровском шоссе, 49-а (п. №3, стояк), - до 20:00.

Основянский район: на пр. Гагарина, 296 (спаренный стояк), водоснабжение возобновят до 20:00.

Слободской район: на пр. Героев Сталинграда, 179 (п. №5, спаренный стояк), воду должны дать до 20:00.

Холодногорский район: в пер. Пластичном, 8 (п. №1, стояк), на ул. Золочевской, 24-а (п. №2, стояк), ул. Инициативной, 4 (п. №12, стояк), воды не будет до 20:00.

Шевченковский район: на пр. Людвига Свободы, 39-а, воду планируют включить до 17:00; на ул. Армейской, ул. Академика Погорелова, ул. Боевой, в пер. Артиллерийском, на ул. Целиноградской, 22/39-а, пр. Победы, 78-в (п. №3, стояк), ул. Деревянко, 46 (п. №2, стояк), - до 20:00.