Где сегодня в Харькове нет воды

23 февраля 2018 г. 9:54
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Сегодня, 23 февраля, в ряде домов нескольких районов Харькова временно отсутствует водоснабжение. Об этом сообщается на сайте Харьковского городского совета.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», это связано с ремонтными работами на водопроводных сетях.

Индустриальный район: на ул. Библика, 5 (п. №4), водоснабжение планируют возобновить до 17:00.

Киевский район: на ул. Астрономической, 44-б (п. №2, стояк), ул. Короленко, 12 (п. №1, стояк), воды не будет до 20:00.

В Московском районе, на ул. Владислава Зубенко, 23 (п. №4, стояк), воду должны включить до 20:00.

Основянский район: на пр. Гагарина, 296 (спаренный стояк), воду дадут до 20:00.

Слободской район: на въезде Балаклейском, 4, ул. Монюшко, 14 (п. №1, стояк), водоснабжение возобновят до 20:00.

 Холодногорский район: на ул. Технической, воды не будет до 20:00.

Шевченковский район: на ул. Клочковской, 197-б (п. №3, стояк), пр. Науки, 12 (п. №14, стояк), воду планируют включить до 20:00; пр. Победы, 78-в (п. №3, стояк), - до 20:00 24 февраля.

 

 

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