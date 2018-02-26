Где сегодня в Харькове нет воды

26 февраля 2018 г. 9:59
58 просмотров

Сегодня, 26 февраля, в ряде домов нескольких районов Харькова временно отсутствует водоснабжение.

Об этом сообщили в Харьковском городском совете.

По информации  КП «Харьковводоканал», это связано с ремонтными работами на водопроводных сетях.

Индустриальный район: на ул. Роганской, 15 (п. №6, стояк), водоснабжение планируют возобновить до 17:00; на ул. Библика, 5 (п. №3.4), - до 20:00.

Киевский район: на пр. Жуковского, 1 (спаренный стояк), пр. Академика Курчатова, 21 (п. №3, стояк), воды не будет до 17:00; на ул. Астрономической, 39 (п. №4, стояк), - до 20:00.

Московский район: на ул. Гвардейцев Широнинцев, 5-а (п. №4, стояк), ул. Валентиновской, 33 (п. №2, стояк), воду должны включить до 20:00.

Новобаварский район: на ул. Конторской, 13/2 (п. №1), воду дадут до 20:00.

Основянский район: на ул. Грозненской, 40 (п. №1, стояк), водоснабжение планируется возобновить до 20:00.

Шевченковский район: на пр. Победы, 78-в (п. №3, стояк), ул. Клочковской, 197 (п. №8, спаренный стояк), воду дадут до 20:00.

 

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперпоступление                          Антиквариат. Золото.                          Деньги до зарплаты                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.