Где сегодня в Харькове нет воды

Сегодня, 26 февраля, в ряде домов нескольких районов Харькова временно отсутствует водоснабжение.

Об этом сообщили в Харьковском городском совете.

По информации КП «Харьковводоканал», это связано с ремонтными работами на водопроводных сетях.

Индустриальный район: на ул. Роганской, 15 (п. №6, стояк), водоснабжение планируют возобновить до 17:00; на ул. Библика, 5 (п. №3.4), - до 20:00.

Киевский район: на пр. Жуковского, 1 (спаренный стояк), пр. Академика Курчатова, 21 (п. №3, стояк), воды не будет до 17:00; на ул. Астрономической, 39 (п. №4, стояк), - до 20:00.

Московский район: на ул. Гвардейцев Широнинцев, 5-а (п. №4, стояк), ул. Валентиновской, 33 (п. №2, стояк), воду должны включить до 20:00.

Новобаварский район: на ул. Конторской, 13/2 (п. №1), воду дадут до 20:00.

Основянский район: на ул. Грозненской, 40 (п. №1, стояк), водоснабжение планируется возобновить до 20:00.

Шевченковский район: на пр. Победы, 78-в (п. №3, стояк), ул. Клочковской, 197 (п. №8, спаренный стояк), воду дадут до 20:00.