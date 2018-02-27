Где сегодня в Харькове нет воды

Сегодня, 27 февраля, в ряде домов нескольких районов Харькова временно отсутствует водоснабжение. Об этом сообщается на сайте Харьковского городского совета.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», это связано с ремонтными работами на водопроводных сетях.

Так, в Индустриальном районе, на ул. Шариковой, 47 (стояк), водоснабжение планируют возобновить до 17:00.

В Киевском районе, на ул. Академика Павлова, 311-а (п. №1), воду должны дать до 17:00.

В Московском районе, на пр. Московском, 41, ул. Гвардейцев Широнинцев, 5-а (п. №4, стояк), ул. Ивана Камышева, 23 (п. №1), ул. Бучмы, 20 (п. №4, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 54-а (п. №1, стояк), воду планируют включить до 20:00.

В Новобаварском районе, на пр. Любови Малой, 22, воды не будет до 20:00.

В Основянском районе, на ул. Кузнечной, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, в пер. Соляниковском, 3, 5, 7, 9, водоснабжение возобновят до 20:00.

В Слободском районе, на ул. Дизельной, 16 (п. №1), воды не будет до 20:00.

В Холодногорском районе, на ул. Инициативной, 4 (п. №8-14), 8 (эт. №2), воду планируют дать до 20:00.

В Шевченковском районе, на ул. Клочковской, 342 (п. №1, стояк), воду должны включить до 20:00; на ул. Мирной, 3-а (п. №2, стояк), - до 20:00 28 февраля.