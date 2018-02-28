Где сегодня в Харькове нет воды

Сегодня, 28 февраля, в ряде домов нескольких районов Харькова временно отсутствует водоснабжение. Об этом сообщается на сайте Харьковского городского совета.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», это связано с ремонтными работами на водопроводных сетях.

В Московском районе, на пр. Московском, 41, ул. Бучмы, 36 (п. №2, стояк), 50 (п. №6, стояк), пр. Юбилейном, 74 (п. №4, стояк), водоснабжение планируют возобновить до 20:00.

В Немышлянском районе, на пр. Петра Григоренко, 5/2 (п. №4), воду должны включить до 20:00.

В Холодногорском районе, на ул. Волонтерской, 48 (стояк), воды не будет до 20:00.

В Шевченковском районе, на ул. Деревянко, 8 (п. №1, спаренный стояк), ул. Шекспира, 13 (п. №2, стояк), водоснабжение восстановят до 18:00; на ул. Мирной, 3-а (п. №2, стояк), пр. Науки, 21-а (п. №4, стояк), - до 20:00.