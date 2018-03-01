Где сегодня в Харькове нет воды

Сегодня, 1 марта, в ряде домов нескольких районов Харькова временно отсутствует водоснабжение. Об этом сообщается на сайте Харьковского городского совета.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», это связано с ремонтными работами на водопроводных сетях.

В Индустриальном районе, на ул. Библика, 2-а (п. №2, стояк), водоснабжение планируют возобновить до 20:00.

В Киевском районе, на ул. Шишковской, 5 (п. №1, спаренный стояк), воды не будет до 17:00.

В Московском районе, на пр. Московском, 41, пр. Юбилейном, 74 (п. №4, стояк), ул. Светлой, 1 (п. №5, стояк), воду должны включить до 20:00.

В Новобаварском районе, на ул. Полтавский Шлях, 175 (п. №2), воду планируют дать до 17:00; ул. Кибальчича, 43 (п. №1, стояк), - до 20:00.

В Основянском районе, на ул. Михаила Зеленина, въезде Достоевского, 3, 3-а, ул. Камышовой, ул. Семко, ул. Аверина, ул. Зеленой, ул. Ванды Василевской, ул. Маршака, ул. Тернопольской, ул. Достоевского, ул. Томской, ул. Большой Жихорьской, ул. Достоевского, 10, 10-а, водоснабжение возобновят до 20:00.

В Слободском районе, в пер. Брянском, 7, ул. Полевой, 2, 4, 6, 8, 10, въезде Тарасовском, 4, ул. Тарасовской, 17, ул. Фесенковской, 10, воду дадут до 20:00.

В Шевченковском районе, на ул. Деревянко, 8 (п. №1, спаренный стояк), воды не будет до 15:00; пр. Победы, 77-б (п. №3, стояк), - до 17:00; ул. Шекспира, 13 (п. №2, стояк), - до 18:00; в пер. Отакара Яроша, 11, - до 20:00.