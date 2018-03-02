Где сегодня в Харькове нет воды

Сегодня, 2 марта, в ряде домов нескольких районов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Об этом сообщается на сайте Харьковского городского совета.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», это связано с ремонтными работами на водопроводных сетях.

В Московском районе, на пр. Юбилейном, 74 (п. №4, стояк), Салтовском шоссе, 141 (п. №6, стояк), ул. Гарибальди, 2 (кор. №2, стояк), водоснабжение планируют возобновить до 20:00.

В Немышлянском районе, на ул. Ощепкова, 4/1 (п. №3, стояк), воду должны дать до 20:00.

В Новобаварском районе, на ул. Кибальчича, 43 (п. №1, стояк), воды не будет до 20:00.

В Слободском районе, в пер. Брянском, 7, ул. Полевой, 2, 4, 6, 8, 10, на въезде Тарасовском, 4, ул. Тарасовской, 17, ул. Фесенковской, 10, воду планируют включить до 20:00.

В Шевченковском районе, в пер. Отакара Яроша, 11, водоснабжение должны возобновить до 09:00; ул. Алексеевской, 14-а, пр. Победы, 77-б (п. №3, стояк), - до 17:00; ул. Шекспира, 13 (п. №2, стояк), - до 18:00; ул. Клочковской, 197 (п. №14), ул. Тобольской, 45-а (п. №2), - до 20:00.