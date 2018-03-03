Где сегодня в Харькове нет воды

Сегодня, 3 марта, в связи с ремонтом на водопроводных сетях в некоторых домах нескольких районов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Об этом сообщили в КП « Харьковводоканал».

По состоянию на 7 часов утра воды нет по следующим адресам:

Московский район: ул. Познанская, 4 (п. №10, стояк) до 20:00.

Слободской район: ул. Нестерова, 3 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00.

Холодногорский район: ул. Холодногорская, 8 (п. №4, стояк) до 20:00.

Шевченковский район: ул. Клочковская, 197 (п. №14, стояк) до 16:30; ул. Ахсарова, 15-а (стояк) до 17:00; ул. 23 Августа, 75 (п. №2, стояк); ул. Тобольская, 45-а (п. №2); пр. Науки (Ленина), 21-а (п. №4, спаренный стояк); пр. Людвига Свободы, 20 (п. №4) до 20:00.