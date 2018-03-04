Где сегодня в Харькове нет воды

Сегодня, 4 марта, в части домов некоторых районов Харькова в связи с ремонтом на водопроводных сетях временно прекращено водоснабжение.

Об этом сообщили в КП « Харьковводоканал».

По состоянию на 09:00 воды нет по таким адресам:

Индустриальный район: ул. Плиточная, 19-а (п. №2) до 20:00.

Киевский район: пр. Академика Курчатова, 12 (п. №4, стояк) до 17:00.

Новобаварский район: ул. Власенко, 22 (п. №6, спаренный стояк); пер. Лизы Чайкиной, 1 (п. №1, стояк); пр. Любови Малой (Постышева), 26 (п. №3, стояк) до 20:00.

Слободской район: пр. Гагарина, 179 (п. №2, стояк) до 20:00.

Шевченковский район: пр. Науки (Ленина), 21-а (п. №4, спаренный стояк) до 20:00; ул. Деревянко, 1 (п. №2) до 17:00 05.03.18 г.