Где сегодня в Харькове нет воды

Сегодня, 5 марта, в ряде домов нескольких районов Харькова временно отсутствует водоснабжение.

Об этом сообщается на сайте Харьковского городского совета.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», это связано с ремонтными работами на водопроводных сетях.

В Киевском районе, на пр. Московском, 27 (п. №8), водоснабжение планируют возобновить до 17:00; на ул. Пушкинской, 3, 5, 7, 9/6, 11/13, 18, 20, 26, 14, 5/17, 24, 21/23, 22, 25, в пер. Воробьева, 6, 8, 4, 9/11, 15, на ул. Воробьева, 4, 5, 6, 12, 14/5, 21, 23, 8, 9, 15/19, 10, 11, 14, ул. Куликовской, 2, 4, 5, 6, ул. Девичьей, 6, 8-а, - до 20:00; на ул. Девичьей, 2, 5, 7, 10, 12, 14, 16, 4, 3, 8, - до 20:00 6 марта.

В Московском районе, на пр. Тракторостроителей, 158 (п. №1, спаренный стояк), воды не будет до 20:00.

В Новобаварском районе, в пер. Лизы Чайкиной, 1 (п. №1, стояк), на ул. Власенко, 22 (п. №6, спаренный стояк), пр. Любови Малой, 26 (п. №3, стояк), 16 (п. №2), воду должны включить до 20:00.

В Основянском районе, на ул. Руставели, 2 (п. №2), воду дадут до 17:00.

В Слободском районе, на ул. Танкопия, 24 (п. №7), пр. Гагарина, 179 (п. №2, стояк), водоснабжение возобновят до 20:00.

В Холодногорском районе, на ул. Большой Панасовской, 232 (стояк), воды не будет до 20:00.

В Шевченковском районе, на ул. Деревянко, 1 (п. №2), воду планируют включить до 17:00; на пр. Науки, 21-а (п. №4, спаренный стояк), - до 20:00.