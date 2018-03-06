Где сегодня в Харькове нет воды

Сегодня, 6 марта, в ряде домов нескольких районов Харькова временно отсутствует водоснабжение.

Об этом сообщается на сайте Харьковского городского совета.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», это связано с ремонтными работами на водопроводных сетях.

Киевский район: на ул. Пестеля, водоснабжение планируют возобновить до 20:00.

Немышлянский район: на ул. Танкопия, 31/2 (п. №1, стояк), пр. Петра Григоренко, 19 (п. №2, стояк), воды не будет до 17:00.

Основянский район: на ул. Руставели, 2 (п. №2, стояк), воду включат до 20:00.

Слободской район: на бул. Жасминовом, 15, воду должны дать до 17:00; на ул. Танкопия, 24 (п. №7), - до 20:00.

Шевченковский район: на пр. Науки, 21-а (п. №4, спаренный стояк), ул. 23 Августа, 75 (п. №2, стояк), водоснабжение планируется возобновить до 20:00.