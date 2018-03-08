Где сегодня в Харькове нет воды

Сегодня, 8 марта, в некоторых домах нескольких районов Харькова в связи с ремонтом временно прекращено водоснабжение.

Об этом сообщили в КП «Харьковсводоканал».

По состоянию на 9:30 воды нет по следующим адресам:

Киевский район: ул. Сумская, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28; ул. Каразина, 5, 6, 7/9; 12-2; ул. Чернышевская, 66, 68, 78 до 20:00 08.03.18 г.

Московский район: ул. Валентиновская (Блюхера), 35/81 (п. №3, стояк); пер. Адыгейский, 20 (п. №2) до 20:00 08.03.18 г.

Немышлянский район: ул. Харьковских дивизий, 5/1 (п. №2, подъезд) до 20:00 08.03.18 г.

Новобаварский район: ул. Полтавский Шлях, 9 (п. №1, стояк) до 20:00 08.03.18 г.

Основянский район: ул. Достоевского, 2 (п. №4, стояк) до 20:00 08.03.18 г.

Шевченковский район: проезд Рогатинский (ч/с); ул. Клочковская, 195-д (п. №1, стояк) до 20:00 08.03.18 г.