Где сегодня в Харькове нет воды

Сегодня, 9 марта, в некоторых домах города в связи с ремонтными работами на водопроводных сетях временно прекращено водоснабжение.

Об этом сообщили в КП «Харьковводоканал».

Московский район: ул. Тюринская (Якира), 3-а (п. №2); пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 70 (п. №2, стояк); ул. Валентиновская (Блюхера), 35/81 (п. №3, подъезд); ул. Героев Труда, 47 (п. №1, подъезд) до 20:00 09.03.18 г.

Киевский район: ул. Свободы(Иванова), 12/16, 20/13, 33, 37, 23, 26, 28, 30, 31, 35, 39, 18, 24, 27, 29, 36-а, 15, 32, 34; ул. Алчевских (Артема), 1, 3, 6, 17, 24, 5, 7, 9/11, 10, 14, 16, 18, 27, 4, 20/22, 8, 23, 15, 21, 25, 26, 19; въезд Пушкинский, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 11-а, 8 до 20:00 09.03.18 г.

Немышлянский район: Салтовское шоссе, 256 (п. №9, подъезд); ул. Карпатская (ч/с) до 17:00 09.03.18 г.

Новобаварский район: ул. Полтавский Шлях, 9 (п. №1, стояк); пр. Любови Малой (Постышева), 12-а (п. №1, стояк) до 20:00 09.03.18 г.

Основянский район: ул. Достоевского, 22-б, 22-в, 13-а, 15, 15-а; ул. Валдайская, 23; ул. Привокзальная, 7, 22; ул. Макеевская (ч/с); ул. Азербайджанская (ч/с); ул. Обоянская (ч/с); ул. Чугуевская (ч/с); ул. Грозненская, 32, 34, 36, 38, 40, 44, 46, 48, 52, 54, 56; ул. Макеевская, 53-а; пр. Гагарина, 38, 46, 72, 90, 92, 94, 94-а, 174, 174 (к. №3), 176, 180 (к. №2), 48, 50, 52, 64, 66, 68, 82, 84, 86, 158, 160/2 до 12:00 09.03.18 г.; ул. Достоевского, 2 (п. №4, стояк); ул. Гольдберговская (1 Конной Армии), 98 (п. №1, стояк) до 20:00 09.03.18 г.

Слободской район: пер. Пилотов, 3 (п. №4, стояк) до 20:00 09.03.18 г.

Холодногорский район: ул. Беркоса (Довгалевского), 26 (п. №1, спаренный стояк); до 20:00 09.03.18 г.

Шевченковский район: ул. Клочковская, 193-б (п. №4) до 17:00 09.03.18 г.; пр. Людвика Свободы, 50-а (п. №2, стояк) до 20:00; проезд Рогатинский (ч/с) до 20:00 10.03.18 г.