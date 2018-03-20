Где сегодня в Харькове нет воды

20 марта 2018 г. 8:51

В части домов нескольких районов Харькова в связи с проведением ремонтных работ на водопроводных сетях временно прекращено водоснабжение.

Об этом сообщили в КП «Харьковводоканал».

По состоянию на 07:00 воды нет по следующим адресам:

Киевский район: ул. Старошишковская, 6 (п. №1) до 17:00 20.03.18 г.; ул. Омская (ч/с) до 20:00.

Московский район: ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 15 (стояк); ул. Гвардейцев Широнинцев, 41(п. №1) до 20:00.

Новобаварский район: ул. Марьинская, 11 (п. №1) до 17:00.

Холодногорский район: ул. Игоря Муратова (Тинякова), 26 (п. №8, стояк) до 20:00.

Шевченковский район: ул. Балакирева, 21-а, 23-а до 20:00.

 

 

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