Где сегодня в Харькове нет воды (адреса)

Сегодня, 11 сентября, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 8:00 воды нет по следующим адресам:

Новобаварский район: ул. Семинарская (Володарского), 26, ул. Кибальчича, 18, 20, ул. Пятисотницкая, 20 до 20:00 11.09.20 г.

Киевский район:

ул. Героев Труда, 4-г (п. №4, стояк), 12 (п. №12, стояк), пл. Конституции, 20 до 20:00 11.09.20 г.

Московский район:

ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 58 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 10.09.20 г.; ул. Гвардейцев Широнинцев, 14 (п. №4, стояк), 24-а (п. №1, стояк), пр. Тракторостроителей, 83-в (п. №8, стояк) до 20:00 11.09.20 г.

Новобаварский район:

ул. Болгарская, 14 (п. №2, стояк), ул. Полтавский Шлях, 33 (п. №1, стояк), пр. Любови Малой (Постышева), 16 (п. №2) до 20:00 11.09.20 г.

Основянский район:

ул. Сохора, 13 до 20:00 11.09.20 г.

Слободской район:

ул. Танкопия, 6 (п. №4, стояк), пр. Гагарина, 167-а (п. №5, стояк) до 20:00 11.09.20 г.

Холодногорский район:

ул. Благовещенская (Карла Маркса), 38-ж (п. №1, стояк), пер. Верховский, 23-а (п. №2), ул. Большая Панасовская (Котлова) (ч/с) до 20:00 11.09.20 г.

Шевченковский район:

ул. Сумская, 47 (п. №1, стояк), ул. Шекспира, 7 (п. №2) до 20:00 11.09.20 г., ул. Клочковская, 191-а до 20:00 11.09.20 г.