Где сегодня в Харькове нет воды (адреса)

13 октября 2020 г. 8:45
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Сегодня, 13 октября, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 8:15 воды нет по следующим адресам:  

Холодногорский район: ул. Большая Панасовская (Котлова), 252, ул. Залютинская, 19/1 (п. №1) до 20:00 13.10.20 г.

Индустриальный район:
пр. Александровский, 115 (п. №4, спаренный стояк) до 20:00 13.10.20 г.

Киевский район:
пр. Академика Курчатова, 8, ул. Героев Труда, 10 (п. №1) до 20:00 13.10.20 г.

Новобаварский район:
ул. Тимирязева, 28 (п. №1, стояк), Григоровское шоссе (Комсомольское), 51 (стояк) до 20:00 13.10.20 г.

Слободской район:
ул. Костычева, 17 (п. №3, стояк), ул. Ковтуна, 23 (п. №1, стояк), ул. Зерновая, 6/8 (п. №6, стояк) до 20:00 13.10.20 г.

Шевченковский район:
ул. 23 Августа, 75 (п. №5, стояк), ул. Клочковская, 199 (п. №1, стояк), пр. Победы, 74-б (п. №5), ул. Ахсарова, 7 (п. №3, стояк), пр. Людвига Свободы, 34 (п. №1, стояк) до 20:00 13.10.20 г.

 

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