Где сегодня в Харькове нет воды (адреса)

Сегодня, 1 ноября, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», на данный момент воды нет по следующим адресам:

Киевский район: ул. Трудовая (ч/с), пер. Трудовой (ч/с), ул. Прудная (ч/с), пер. 1-й Прудный (ч/с), пер. 2-й Прудный (ч/с), ул. Физкультурная (ч/с), ул. Фестивальная (ч/с), ул. Пушкинская, 54 (п. №7), ул. Астрономическая, 37 (п. №11, стояк) до 20:00 01.11.20 г., Белгородское шоссе, 2 до 20:00 02.11.20 г.

Московский район:

ул. Родниковая, 3 (п. №4, стояк) до 20:00 01.11.20 г.

Немышлянский район:

ул. Ощепкова, 16 (п. №6, стояк) до 20:00 01.11.20 г.

Новобаварский район:

ул. Полтавский Шлях, 123 (п. №3) до 17:00 01.11.20 г., ул. Дмитриевская, 19, 19/1, 19/2, 20, 21, 22, 23, 24, 24/1, 25, 26, 26Б, 27, 28, ул. Конторская (Краснооктябрьская), 1-68 (п. №1- 9), ул. Маршала Конева, 13, ул. Ярославская, 21-34 (п. №1-5) до 20:00 01.11.20 г.

Основянский район:

пр. Гагарина, 48 до 20:00 01.11.20 г.

Слободской район:

ул. Ньютона, 111-а (п. №2, стояк) до 20:00 01.11.20 г.

Шевченковский район:

пр. Победы, 77 (п. №2), ул. Старицкого, 6 (п. №1) до 17:00 01.11.20 г.; ул. Ахсарова, 18 (п. №2, стояк), пр. Людвига Свободы, 31 (п. №5, стояк), ул. Шекспира, 12 (п. №3, стояк) до 20:00 01.11.20 г.; ул. 23 Августа, 58 (п. №2, стояк), пер. Дербентский (ч/с) до 20:00 01.11.20 г.; ул. Красной Розы (ч/с) до 20:00 02.11.20 г.