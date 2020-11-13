Где сегодня в Харькове нет воды (адреса)

Сегодня, 13 ноября, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», воды нет по следующим адресам:

Шевченковский район: ул. Ахсарова, 3, 5, 7, ул. Деревянко, 46 (п. №2, стояк), пр. Людвига Свободы, 34 (п. №7, стояк) до 20:00 13.11.20 г.

Индустриальный район:

ул. Северина Потоцкого, 12 (п. №2, стояк) до 20:00 13.11.20 г.

Киевский район:

пр. Жуковского, 5 (п. №1, стояк), ул. Астрономическая, 17 (п. №3, стояк) до 20:00 13.11.20 г.

Московский район:

ул. Героев Труда, 33-д (стояк) до 20:00 13.11.20 г.

Основянский район:

ул. Достоевского, 22-б (п. №1, стояк) до 20:00 13.11.20 г.

Слободской район:

проезд Садовый, 12-а, пер. Сычевский (ч/с), пер. Полевой (ч/с), пер. Золотой (ч/с), ул. Переездная (ч/с), въезд 2-й Золотой (ч/с), ул. Морозова, 1 (п. №8, стояк) до 20:00 13.11.20 г.

Холодногорский район:

ул. Инициативная, 4 (п. №11, стояк), пер. Чередниченковский, 7 (п. №3) до 17:00 13.11.20 г.