Где сегодня в Харькове нет воды (адреса)

27 ноября 2020 г. 8:42
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Сегодня, 27 ноября, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», воды нет по следующим адресам:

Новобаварский район: ул. Новохатская (Красных Старшин) (ч/с), ул. Конторская (Краснооктябрьская) (ч/с), ул. Полтавский Шлях, 155, 155-а, 161, 167, 169, 171, 173, 175, ул. Дудинской (Нариманова), 4, пер. Болгарский, 2, 2-а до 20:00 27.11.20 г.

Индустриальный район:
ул. Луи Пастера, 179 (п. №1, стояк) до 20:00 27.11.20 г.

Московский район:
ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 17-б (п. №4, стояк), пр. Тракторостроителей, 102-б (п. №3, стояк) до 20:00 27.11.20 г.

Слободской район:
ул. Плехановская, 121 (п. №1, стояк) до 20:00 27.11.20 г.

Холодногорский район:
ул. Ильинская, 67 (п. №4, стояк), ул. Маршала Малиновского, 10/14 (п. №5) до 20:00 27.11.20 г.

Шевченковский район:
ул. Космическая, 11 (п. №2, стояк), ул. Деревянко, 52 (п. №3), пр. Победы, 74-б (п. №1, стояк), ул. Архитекторов, 24 (п. №1, стояк), ул. Деревянко, 16 (п. №2, стояк), ул. Минская (ч/с), ул. Юрия Шевелёва (Красного Летчика) (ч/с), ул. Шекспира, 12 до 20:00 27.11.20 г.

 

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