Где сегодня в Харькове нет воды (адреса)

03 декабря 2020 г. 8:55
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Сегодня, 3 декабря, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», воды нет по следующим адресам:

Шевченковский район: ул. Сумгаитская, 7 (п. №3) до 17:00 03.12.20 г.; ул. 23 Августа, 51 (п. №1, стояк), пр. Победы, 61-б (п. №4, стояк), пер. 23 Августа, 5 (п. №4, стояк), ул. Котельниковская, 11, 13, 15, пр. Победы, 53-б, 55 до 20:00 03.12.20 г.

Московский район:
ул. Металлиста, 8 (п. №2, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 38-а (стояк) до 17:00 03.12.20 г.; ул. Валентиновская (Блюхера), 9 (п. №1, стояк) до 20:00 03.12.20 г.

Немышлянский район:
ул. Туркестанская, 24 (п. №4, стояк) до 20:00 03.12.20 г.

Новобаварский район:
ул. Кибальчича, 43 (п. №5, стояк), ул. Тверская (ч/с) до 20:00 03.12.20 г.

Основянский район:
ул. Достоевского, 22-в (п. №1, стояк) до 20:00 03.12.20 г.

Слободской район:
пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 20 (п. №9), ул. Монюшко, 12 (п. №3, стояк) до 20:00 03.12.20 г.

Холодногорский район:
ул. Благовещенская (Карла Маркса), 38-е (п. №1) до 17:00 03.12.20 г.; ул. Большая Панасовская (Котлова), 38 (п. №1, стояк) до 20:00 03.12.20 г.

 

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