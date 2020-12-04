Где сегодня в Харькове нет воды (адреса)

Сегодня, 4 декабря, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 8:30 воды нет по следующим адресам:

Новобаварский район: ул. Тверская (ч/с), ул. Полтавский Шлях, 155 (стояк) до 20:00 04.12.20 г.

Киевский район:

ул. Валентиновская (Блюхера), 9 (п. №1, стояк) до 20:00 04.12.20 г.

Московский район:

ул. Валентиновская (Блюхера), 58 (п. №3, стояк) до 17:00 04.12.20 г.; ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 50 (п. №1), ул. Героев Труда, 49 (п. №1) до 20:00 04.12.20 г.

Основянский район:

ул. Достоевского, 22-в (п. №1, стояк), ул. Валдайская, 23 (п. №1, стояк) до 20:00 04.12.20 г.

Слободской район:

ул. Танкопия, 12 (п. №5, стояк), пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 20 (спаренный стояк), пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 20 (п. №12, стояк) до 20:00 04.12.20 г.; пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 12 (п. №9, стояк) до 17:00 05.12.20 г.

Холодногорский район:

ул. Благовещенская (Карла Маркса), 38-е (п. №1, стояк) до 17:00 04.12.20 г.; ул. Большая Панасовская (Котлова), 38 (п. №1, стояк), ул. Славянская, 6 (п. №1, стояк) до 20:00 04.12.20 г.

Шевченковский район:

пр. Науки (Ленина), 31, 31-а, пр. Науки (Ленина), 29-а, ул. 23 Августа, 59 (стояк), ул. 23 Августа, 51 (п. №1, стояк), ул. Клочковская, 191 (п. №5, стояк) до 20:00 04.12.20 г.