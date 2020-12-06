Где сегодня в Харькове нет воды (адреса)

06 декабря 2020 г. 9:09
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Сегодня, 6 декабря, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал». воды нет по следующим адресам:  

Новобаварский район: ул. Тверская (ч/с), ул. Академика Богомольца, 17, 19 до 20:00 06.12.20 г.

Киевский район:
ул. Гвардейцев Широнинцев, 102 до 20:00 06.12.20 г.

Основянский район:
ул. Достоевского, 22-в (п. №1, стояк), ул. Вокзальная, 10 (п. №1, спаренный стояк), пр. Гагарина, 60 (п. №3, стояк) до 20:00 07.12.20 г.

Слободской район:
пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 12 (п. №9, стояк) до 17:00 06.12.20 г.; ул. Танкопия, 12 (п. №5, стояк), пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 20 (п. №12, стояк), ул. Танкопия, 8 (п. №3, стояк) до 20:00 07.12.20 г.

Холодногорский район:
ул. Большая Панасовская (Котлова), 38 (п. №1, стояк), пер. Пластичный, 8 (п. №1, стояк) до 20:00 06.12.20 г.

Шевченковский район:
пер. Рогатинский (ч/с), проезд Рогатинский (ч/с), ул. Клочковская, 61/63, пер. Рогатинский, 4, 8, 10, 17, 19, ул. Бакулина, 9/13, 10, 11, 12, 13, 14, ул. Ахсарова, 20 (п. №1, стояк), пр. Людвига Свободы, 57 (п. №1, стояк) до 20:00 06.12.20 г.

 

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