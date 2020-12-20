Где сегодня в Харькове нет воды (адреса)

Сегодня, 20 декабря, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 9:00 воды нет по следующим адресам:

Шевченковский район: ул. Толбухина (ч/с) до 20:00 20.12.20 г., пр. Победы, 66-д (п. №3, стояк), пр. Победы, 64 (п. №4, стояк), ул. Клочковская, 101-а (п. №3, стояк), пл. Павловская (Розы Люксембург), 5 (п. №1, стояк), пр. Победы, 48-а (п. №9, стояк), ул. Клочковская, 197 (п. №3, стояк) до 20:00 20.12.20 г.

Индустриальный район:

ул. Грицевца, 33-а (стояк) до 20:00 20.12.20 г.

Киевский район:

ул. Звездная, 34, 36, 40, 42/13, 50, 60, ул. Чкалова, 31, 33, 35, 37, 39, пер. Юрия Кондратюка (Ивана Кулика), 9, пер. Электроинструментальный, 3, 5, 7, ул. Астрономическая (ч/с), ул. Фестивальная (ч/с), ул. Трудовая (ч/с), ул. Физкультурная (ч/с), ул. Астрономическая, 7, 9, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 35-а-л, 37, 39, 44-а,в, пр. Жуковского, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, ул. Метростроителей, 10 (п. №3, стояк), пер. Воробьева, 9/11 (п. №2) до 20:00 20.12.20 г.

Московский район:

ул. Гвардейцев Широнинцев, 59 (п. №2), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 52 (п. №1, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 73 (п. №7, стояк), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 89 до 20:00 20.12.20 г.

Немышлянский район:

пр. Московский, 250-в (п. №2, стояк) до 17:00 20.12.20 г.; ул. Амосова, 23 (п. №6, стояк), проезд Стадионный, 10/1 (п. №2, стояк) до 20:00 20.12.20 г.

Новобаварский район:

пр. Любови Малой (Постышева), 30 (п. №1, стояк), ул. Петра Болбочана (Клапцова), 3 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 21.12.20 г.

Основянский район:

въезд 2-й Староверещаковский (ч/с), ул. Староверещаковская (ч/с) до 20:00 20.12.20 г., пр. Гагарина, 176 (п. №6, стояк) до 20:00 21.12.20 г.

Холодногорский район:

ул. Житная (ч/с), ул. Сватовская (ч/с), ул. Гарнизонная (ч/с), ул. Большая Панасовская (Котлова), 232 (стояк) до 20:00 20.12.20 г.; ул. Териховская (Скорохода), 24 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 21.12.20 г.