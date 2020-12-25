Где сегодня в Харькове нет воды (адреса)

25 декабря 2020 г. 9:25
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Сегодня, 25 декабря, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», воды нет по следующим адресам:  

Слободской район: ул. Танкопия, 24, 24-а до 20:00 25.12.20 г., ул. Ньютона, 133 (п. №2, стояк) до 20:00 26.12.20 г.

Индустриальный район:
ул. Роганская, 15 (п. №7, стояк) до 17:00 25.12.20 г.

Киевский район:
ул. Шацкая (Фурманова) (ч/с) до 20:00 25.12.20 г.

Московский район:
ул. Гвардейцев Широнинцев, 23 (п. №4, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 46 (п. №1-3), ул. Гвардейцев Широнинцев, 23 (п. №4) до 20:00 25.12.20 г.

Немышлянский район:
ул. Братская (ч/с), ул. Прогресс (ч/с), проезд 1-й Братский (ч/с), проезд 2-й Братский (ч/с), ул. Яблоневая (ч/с) до 20:00 26.12.20 г.

Новобаварский район:
ул. Камская, 2 (п. №4, спаренный стояк), ул. Власенко, 16 (стояк) до 20:00 25.12.20 г.

Основянский район:
ул. Кооперативная, 26 до 20:00 25.12.20 г.

Шевченковский район:
пр. Победы, 62-г (п. №5, стояк), пер. Шекспира, 5 (п. №3) до 20:00 25.12.20 г.

 

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