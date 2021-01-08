Где сегодня в Харькове нет воды (адреса)

Сегодня, 8 января, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 8:50 воды нет по следующим адресам:

Московский район: ул. Дружбы Народов, 242 (п. №1, стояк), пр. Тракторостроителей, 103 (п. №3, стояк) до 20:00 08.01.21 г.; ул. Дружбы Народов, 238 (п. №5, стояк) до 20:00 09.01.21 г.

А также:

Киевский район:

ул. Чернышевская, 15 (стояк) до 17:00 08.01.21 г.

Холодногорский район:

ул. Холодногорская, 16 (п. №3, стояк) до 20:00 08.01.21 г.