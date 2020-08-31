Где сегодня в Харькове нет воды (адреса)

31 августа 2020 г. 8:40
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Сегодня, 31 августа, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов харьковчан временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 8:00 воды нет по следующим адресам:  

Новобаварский район: ул. Доватора, 9, Григоровское шоссе (Комсомольское), 63 (стояк) до 20:00 31.08.20 г.

А также:

Киевский район:
б-р Мира, 4 (п. №3), ул. Звездная, 36 (п. №3, стояк), ул. Короленко, 18 (п. №1, стояк) до 20:00 31.08.20 г.

Московский район:
пр. Тракторостроителей, 83-в (п. №8, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 14 (п. №4, стояк), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 89 (спаренный стояк), ул. Малиновская, 19 (п. №2), пр. Тракторостроителей, 124-а (п. №1, стояк) до 20:00 31.08.20 г.

Основянский район:
Мерефянское шоссе, 18 (стояк), ул. Грозненская, 56-а (п. №3, стояк) до 20:00 31.08.20 г.

Холодногорский район:
ул. Полтавский Шлях, 190/4 (п. №1) до 20:00 31.08.20 г.

Шевченковский район:
пр. Людвига Свободы, 24 (стояк), ул. Новгородская, 2 (п. №4), ул. Тобольская, 39 (п. №1), ул. Клочковская, 274 (п. №1, стояк), ул. 23 Августа, 13 (п. №4), пр. Людвига Свободы, 26 (п. №2) до 20:00 31.08.20 г.; ул. Сумгаитская, 12 (п. №1) до 20:00 01.09.20 г

 

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