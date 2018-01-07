Где сегодня в Харькове нет воды до 9 декабря

В некоторых домах нескольких районов Харькова в связи с ремонтными работами на водопроводных сетях до 9 декабря будет отсутствовать водоснабжение, сообщается на сайте КП "Харьководоканал".

Московский район: ул. Героев Труда, 21(п. №3, стояк), пр. Московский, 89 (п. №6, спаренный стояк), ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 34 (п. №3, стояк), пр. Тракторостроителей, 158 (п. №3, стояк), ул. Познанская, 12 (стояк), ул. Гарибальди, 2 (кор. №2, стояк) до 20:00 9 января.

В Новобаварском районе на ул. Тимирязева, 28 (п. №3, спаренный стояк), ул. Кибальчича, 21 (п. №1, стояк), б-р Профсоюзный, 9 (стояк) воду дадут до 20:00 7 января, на ул. Камская, 1 (п. №3, стояк) воды не будет до до 20:00 9 января.

Шевченковский район: ул. Клочковская, 197 (п. №12, стояк) до 17:00 9 января, пр. Людвига Свободы, 31 (п. №6, стояк), ул. 23 Августа, 2 (п. №4, стояк) до 20:00 9 января.

В Слободском районе на пр. Героев Сталинграда, 171 (п. №2, стояк) воду дадут до 20:00 8 января.

В Киевском районе на ул. Костомаромская, 16 (п. №1) воду включат до 20:00 8 января.