Где сегодня в Харькове нет воды? (по состоянию на 12:30)

04 апреля 2019 г. 12:37
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В ряде домов Харькова сегодня, 4 апреля, по состоянию на 12:30 нет воды. 

По информации КП "Харьковводоканал" водоснабжение отсутствует по следующим адресам, Киевский район:ул. Академика Вальтера, 10, 12, 13, 15, 17, ул. Синельникова, 1, 3, 5 до 17:00

Московский район: пер. Рижовский (Куйбышева) (ч/с), ул. Франковская, 12 до 15:00 04.04.19 г.; ул. Героев Труда, 47, 47-а до 16:00 

Немышлянский район: ул. Краснодарская, 171-ж-з, ул. Краснодарская, 171 (кор. №1-3) до 16:00 

Основянский район: ул. Красноградская (ч/с), ул. Артюховская (ч/с), пер. Заводской, 5, 7, 9, 9/6 до 15:00 

Слободской район: пр. Гагарина, 205 до 17:00 

Шевченковский район: ул. Клочковская, 295 до 24:00 

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