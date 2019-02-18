Где сегодня в Харькове нет воды (по состоянию на 7:00)

18 февраля 2019 г. 8:00
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В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов города временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 7:00 воды нет по следующим адресам:

Московский район: 

ул. Гвардейцев Широнинцев, 59-б, пр. Тракторостроителей, 107 (п. №8, стояк), ул. Познанская, 12 (п. №3, стояк) до 20:00 18.02.19 г.

Индустриальный район: 
ул. Северина Потоцкого, 22 (п. №2, стояк) до 17:00 18.02.19 г.; пр. Индустриальный (Фрунзе), 18 (п. №3, стояк), пр. Московский, 294 (п. №5, стояк) до 20:00 18.02.19 г.

Киевский район: 
ул. Героев Труда, 12 (п. №9, стояк), пр. Жуковского, 3 (п. №1, стояк), ул. Шишковская, 12 (п. №3, стояк) до 20:00 18.02.19 г.

Слободской район: 
пр. Героев Сталинграда, 187 (п. №2, стояк) до 20:00 18.02.19 г.

Холодногорский район: 
ул. Полтавский Шлях, 190/9 (п. №1) до 20:00 18.02.19 г., пер. Волошинский (ч/с) до 20:00 19.02.19 г.

Шевченковский район: 
ул. Солдатская (ч/с), пер. Солдатский (ч/с), б-р Фронтовиков (ч/с), ул. Клочковская, 199-б (п. №1, стояк), ул. Деревянко, 3-б (п. №3, стояк) до 20:00 18.02.19 г.

 

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