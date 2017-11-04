Где сегодня в Харькове нет воды - список адресов

В части домов города временно прекращено водоснабжение (по состоянию на 9:30).Об этом сообщили в пресс-службе КП «Харьковводоканал»

Список адресов:

Московский район:

пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 63 (п. №1, подъезд), ул. Героев Труда, 60-б (п. №6, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 27 (п. №1-3, подъезд) до 20:00 04.11.17 г., ул. Валентиновская (Блюхера), 46 (п. №5, стояк) до 17:00 06.11.17 г.

Немышлянский район:

пос. Кулиничи (все улицы), ул.Ткачевская, 1-50 (ч/с), ул. Солнечная, 11 до 17:00 04.11.17 г., ул. Академика Филиппова, 34 (п. №3,4, подъезд) до 20:00 04.11.17 г.

Основянский район:

шоссе Мерефянское, 32 (п. №5, спаренный стояк) до 20:00 04.11.17 г.

Холодногорский район:

ул. Дмитриевская, 12 (п. №1, стояк) до 20:00 04.11.17 г.

Шевченковский район:

ул. Клочковская, 276-б (стояк), ул. 23 Августа, 67 (п. №4), ул. Новгородская, 4 (п. №1, стояк), пр. Победы, 67 (п. №9, стояк) до 20:00 04.11.17 г., пр. Победы, 74-г (стояк) до 20:00 06.11.17 г.