Где сегодня в Харькове нет воды – список адресов

07 ноября 2017 г. 8:54
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Сегодня в Харькове в части домов временно прекращено водоснабжение , сообщается на сайте КП «Харьковводоканал». По состоянию на 07:00 воды нет по адресам:

Индустриальный район: ул. Северина Потоцкого, 10 (п. №6, стояк) до 17:00 07.11.17 г.

 

Московский район: ул. Гвардейцев Широнинцев, 43-в (стояк), ул. Владислава Зубенка (Тимуровцев), 80 (п. №3, стояк), ул. Руслана Плоходько (Роберта Эйдемана), 2 (п. №4, стояк), 5-а (п. №3, стояк) до 20:00 07.11.17 г.

 

Немышлянский район: ул. Ощепкова, 14/22 (п. №9, стояк) до 17:00 07.11.17 г.

 

Новобаварский район: ул. Ивана Кобзы (Черникова), 1-31 (ч/с), пер. Баварский, 9, ул. Маршала Конева, 9 (п. №1, спаренный стояк), б-р Профсоюзный, 66 (п. №1, стояк) до 20:00 07.11.17 г.

 

Основянский район: Мерефянское шоссе, 32 (п. №5, спаренный стояк), пр. Гагарина, 316-в (п. №2, стояк), 176 (кор. №6, п. №2, стояк) до 20:00 07.11.17 г.

 

Слободской район: ул. Зерновая, 6 (п. №4, стояк) до 20:00 07.11.17 г.

 

Холодногорский район: пер. Резниковский, 1 (п. №1) до 20:00 07.11.17 г.

 

Шевченковский район: ул. Новгородская, 4 (п. №1, стояк), ул. Новгородская, 2 (п. №4, спаренный стояк) до 17:00 07.11.17 г., пр. Победы, 75 (п. №7, стояк), ул. Ахсарова, 13 (п. №11, стояк), пр. Людвига Свободы, 36-а (п. №1, стояк), ул. Клочковская, 327-а до 20:00 07.11.17 г., ул. Клочковская, 101-в до 20:00 08.11.17 г.

 

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