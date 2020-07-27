Где в этот понедельник нет воды: адреса

Как сообщили в КП "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Новобаварского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Менделеева, 23/2 (п. №1, стояк), ул. Дмитриевская, 28 (п. №2, стояк), ул. Академика Богомольца, 1 (п. №1, стояк), ул. Цементная (ч/с), пер. Метизный (ч/с), ул. Коростельская (ч/с), ул. Пятисотницкая (ч/с), ул. Старогригоровская (ч/с) до 20:00 27.07.20 г.

А также:

Индустриальный район:

пр. Александровский, 114 (п. №2, стояк), ул. 12 Апреля, 7 (п. №4, стояк) до 20:00 27.07.20 г.

Киевский район:

ул. Героев Труда, 12-г (стояк), ул. Лермонтовская, 38, ул. Академика Проскуры, 6 (п. №4) до 20:00 27.07.20 г.

Московский район:

пр. Тракторостроителей, 107-а (п. №1, стояк), ул. Академика Павлова, 132-а (п. №2, стояк), ул. Руслана Плоходько (Эйдемана), 15-в (п. №4, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 18-г (стояк), пр. Тракторостроителей, 95 (п. №7, стояк), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 72-б (п. №3) до 20:00 28.07.20 г.

Немышлянский район:

ул. Багратиона, 20 (п. №1) до 20:00 27.07.20 г.

Основянский район:

пр. Гагарина, 1 (п. №5, стояк) ул. Сидоренковская (ч/с), ул. Саратовская (ч/с), проезд Верещаковский (Красного Милиционера) (ч/с), б-р Нетеченский (ч/с), пер. Рыбасовский, 3/5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13,15 до 20:00 27.07.20 г.

Слободской район:

пер. Забайкальский, 5 (п. №2) до 20:00 27.07.20 г.

Холодногорский район:

ул. Полтавский шлях, 84 (п. №2, стояк), ул. Золочевская, 12 к.2 (п. №1, стояк), ул. Холодногорская, 8 (п. №2, стояк), ул. Ильинская, 61 (п. №5, стояк) до 20:00 27.07.20 г.

Шевченковский район:

ул. Клочковская, 237, пл. Павловская (Люксембург ), 5 (п. №5, стояк), ул. Отакара Яроша, 43 (п. №1, стояк), пр. Людвига Свободы, 24 (п. №4, стояк), ул. Ахсарова, 17 (п. №6), ул. 23 Августа, 51 (п. №1, стояк) до 20:00 27.07.20 г.