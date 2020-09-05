Где в эту субботу нет воды: адреса

Как сообщили в КП "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Индустриального района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Северина Потоцкого, 34 (п. №4), ул. Грицевца, 20-а до 20:00 06.09.20 г.

А также:

Киевский район:

ул. Кисловодская, 11, 13, 13-а, 15, 15-а (1-5 эт.) до 20:00 05.09.20 г.

Московский район:

ул. Гвардейцев Широнинцев, 14 (п. №4, стояк) до 20:00 06.09.20 г.

Основянский район:

пр. Гагарина, 176 (стояк) до 20:00 06.09.20 г.

Слободской район:

ул. Танкопия, 6 (п. №4, стояк) до 20:00 06.09.20 г.

Шевченковский район:

пр. Победы, 67, 71, ул. Есенина, 15 (п. №4, стояк), пр. Людвига Свободы, 26 (п. №2, стояк), 42 (п. №1), ул. Ахсарова, 20 (п. №2, стояк) до 20:00 06.09.20 г.