Где в Харькове cегодня нет воды (адреса)

11 октября 2018 г. 8:56

В ряде домов нескольких районов Харькова сегодня, 11 октября, временно отсутствует водоснабжение.

Киевский район: ул. Гвардейцев Широнинцев, 88 (п. №3, стояк), ул. Чернышевская, 8 (п. №2, стояк) до 17:00 11.10.18 г.; ул. Сидора Ковпака (ч/с), ул. Академика Павлова, 315, ул. Трудовая (ч/с), ул. Шишковская, 10 (п. №2, стояк), ул. Астрономическая, 44-б (п. №1, стояк) до 20:00 11.10.18 г.; ул. Алчевских (Артема), 3 (стояк) - до 20:00 12 октября. 

Московский район: пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 65 (п. №6, стояк), пр. Тракторостроителей, 103-г (п. №6, стояк), ул. Героев Труда, 68 (п. №1, стояк) - до 20:00 

Немышлянский район: ул. Ощепкова, 14/22 (п. №5, спаренный стояк) - до 20:00 

Новобаварский район: ул. Полтавский Шлях, 177-а (п. №9, стояк), ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 108 (п. №1, стояк) - до 17:00; ул. Архангельская, 5 - до 20:00.

Основянский район: ул. Кузнечная, 11 (2-20), ул. Кузнечная, 9 - до 13:00; пер. Руставели, 14 (п. №1) -  до 17:00; ул. Валдайская, 24-а (стояк) - до 20:00, 12 октября.

Слободской район: пр. Гагарина, 41-а (п. №1) до 17:00 11.10.18 г.; пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 12 (п. №13, спаренный стояк) - до 20:00.

Шевченковский район: ул. Ляпунова, 7 (п. №1, стояк), ул. Клочковская, 197 (п. №7, стояк), пр. Науки (Ленина), 72 (п. №1, стояк), пр. Людвига Свободы, 24 (п. №3, спаренный стояк), пр. Победы, 71 (п. №1, стояк) - до 20:00.

 

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