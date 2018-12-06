Где в Харькове cегодня нет воды (адреса)

В ряде домов Харькова сегодня, 6 декабря, временно нет воды.

Индустриальный район: пр. Александровский, 103/41 (стояк), ул. Библика (2-й Пятилетки), 42 (п. №5), ул. Шариковая, 42 (п. №2, стояк), б-р Ивана Каркача, 73 (п. №4, стояк) до 20:00

Киевский район: ул. Шишковская, 16 (п. №1, стояк) до 17:00; ул. Девичья (Демченко), 14, ул. Старова (ч/с), ул. Чебышева (ч/с), ул. Продольная, 1-а (п. №1, стояк) до 20:00 .

Московский район: ул. Гвардейцев Широнинцев, 14, 14-б-в, 18-а-г, 22-б, 24, 26, 28 до 20:00

Немышлянский район: ул. Ферганская, 36 (п. №4, стояк) до 20:00

Новобаварский район: пер. Рубановский (Свердлова) (ч/с), ул. Полтавский Шлях, 57/59, 65, ул. Малогончаровская, 22, 24, ул. Петра Болбочана (Клапцова), 3 (п. №3, стояк), Григоровское шоссе (Комсомольское), 81 (п. №6-7), 83 до 20:00

Основянский район: наб. Гимназическая (Красношкольная), 26 (п. №1), ул. Гольдберговская (1 Конной Армии), 13 (п. №1, стояк) до 20:00

Слободской район: ул. Оренбургская, 4 до 12:00 06.12.18 г., пр. Героев Сталинграда, 138-в (п. №1, стояк) до 20:00

Холодногорский район: ул. Полтавский Шлях, 110 до 20:00

Шевченковский район: ул. 23 Августа, 24 (п. №1), пр. Победы, 68-б (п. №4, стояк) до 20:00