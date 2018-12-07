Где в Харькове cегодня нет воды (адреса)

В ряде домов Харькова сегодня, 7 декабря, нет воды.

Индустриальный район: пр. Александровский, 103/41 (стояк), ул. Библика (2-й Пятилетки), 42 (п. №5, стояк), б-р Ивана Каркача, 73 (п. №4, стояк), ул. Душкина (Тухачевского), 9 (п. №4) до 20:00

Киевский район: ул. Шишковская, 16 (п. №1, стояк) до 17:00; ул. Девичья (Демченко), 14, пер. Театральный, 1/3 (п. №1, стояк) до 20:00

Немышлянский район: пр. Московский, 250, 252, 252-а до 20:00

Новобаварский район: ул. Петра Болбочана (Клапцова), 3 (п. №3, стояк), ул. Тимирязева, 28 (п. №2, стояк) до 20:00

Основянский район: наб. Гимназическая (Красношкольная), 26 (п. №1) до 20:00

Холодногорский район: ул. Полтавский Шлях, 110, ул. Левченко (Губкомовская) (ч/с), ул. Озерянская (Муранова) (ч/с), ул. Озерянская (Муранова), 39, 59-а, 65 до 20:00

Шевченковский район: ул. Деревянко, 11 (п. №2, стояк) до 12:00; пр. Победы, 66-д, 66-з до 17:00; ул. Залесская, 1, ул. Балакирева, 46, 50, 50-а, ул. Старицкого, 9, пер. 23 Августа, 1, пер. 23 Августа, 10, ул. 23 Августа, 67, ул. 23 Августа, 70 (п. №4, стояк), ул. Новгородская, 12 (п. №2, стояк), ул. Деревянко, 1 (п. №5, стояк), ул. Деревянко, 54 (п. №1), пр. Победы, 74-г (п. №6, стояк) до 20:00