Где в Харькове cегодня нет воды (адреса)

13 декабря 2018 г. 7:43

В ряде домов Харькова сегодня, 13 декабря, нет воды. 

Индустриальный район: пр. Александровский, 182 (п. №3, стояк), пр. Индустриальный (Фрунзе), 34 (п. №1, стояк) до 20:00

Киевский район: ул. Героев Труда, 12-а (п. №3, стояк), ул. Академика Павлова, 311 (п. №6) до 16:00; ул. Потебни, 18, ул. Тахиаташская, 8 (п. №1, стояк) до 20:00 

Московский район: Салтовское шоссе, 12, 14, ул. Самсоновская (Крупской), 45/16, пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 91 (стояк), ул. Гарибальди, 2 (кор.№1, стояк) до 20:00 

Новобаварский район: ул. Китаенко, 39 до 20:00 

Слободской район: ул. Черноморская, 5 до 20:00 

Шевченковский район: ул. Деревянко, 11 (п. №2, стояк), ул. Старицкого, 16 (п. №4, стояк), пр. Победы, 52-а (п. №2, стояк) до 20:00 

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