Где в Харькове cегодня нет воды (адреса)

В ряде домов Харькова сегодня, 15 декабря, нет воды.
Московский район: пр. Тракторостроителей, 63, 65, 65-а, 65-б, 65-в, 67, 71, 67-а, 69 до 17:00, ул. Валентиновская (Блюхера), 46 (п. №5, стояк) до 20:00 17 декабря
Немышлянский район: ул. Харьковских дивизий, 14, (к.2-3, подъезд) до 20:00
Новобаварский район: ул. Дудинской (Нариманова), 6 (п. №1, спаренный стояк), ул. Селянская, 22 (п. №1, спаренный стояк) ул. Китаенка, 39 до 20:00 17 декабря
Основянский район: пр. Гагарина, 78 (п. №2, стояк) до 20:00
Шевченковский район: ул. Шекспира, 10 (п. №5, стояк), ул. Старицкого, 16 (п. №4, стояк), ул. 23 Августа, 40 (п. №4, стояк) до 20:00 17 декабря