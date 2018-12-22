Где в Харькове cегодня нет воды (адреса)

В ряде домов Харькова сегодня, 22 декабря, нет воды.

Индустриальный район: ул. Библика (2-й Пятилетки), 7 (п. №3, спаренный стояк) до 20:00

Киевский район: ул. Чкалова, 31, 32-а, 33, 35, 37, 39, ул. Звездная, 34, 36, 40, 42/13, проезд Электроинструментальный, 7, пер. Юрия Кондратюка (Ивана Кулика), 2/10, пер. Электроинструментальный, 3, 5, 7 11 до 20:00

Московский район: пер. Материалистический, 3,5 (п. №1) до 17:00 22.12.18 г.; Салтовское шоссе, 139-в (п. №59, стояк) до 20:00

Немышлянский район: ул. Дизельная, 22 до 17:00, б-р Богдана Хмельницкого, 13 (п. №1, стояк) до 20:00

Новобаварский район:ул. Семинарская (Володарского), 46/5 (стояк) до 17:00 22.12.18 г.; ул. Юрия Паращука (Минайленко), 7 (п. №3, стояк) до 20:00

Слободской район: ул. Танкопия, 14 (п. №5, стояк), пр. Гагарина, 39 (п. №3) до 20:00

Холодногорский район: ул. Волонтерская (Социалистическая), 70 (п. №2, стояк) до 20:00

Шевченковский район: ул. 23 Августа, 75 (п. №3, стояк), пр. Победы, 68-б (п. №2, стояк), пр. Победы, 70 (п. №10, стояк), пр. Победы, 76 (стояк) до 20:00