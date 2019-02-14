Где в Харькове cегодня нет воды (адреса)

14 февраля 2019 г. 8:20
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Как сообщили в пресс-службе КП "Харьковводоканал" в ряде домов Харькова сегодня, 14 февраля, нет воды. 

В частности, водоснабжение отключили по следующим адресам: 

Индустриальный район: ул. Северина Потоцкого, 34-б (п. №1, стояк), пр. Индустриальный (Фрунзе), 18 (п. №3, стояк), ул. Свистуна (Северная), 20 (стояк) до 17:00

Киевский район:ул. Валентиновская (Блюхера), 13-в (п. №4, стояк) до 20:00 

Московский район:ул. Героев Труда, 47-б (п. №2, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 47 (п. №1, стояк), ул. Героев Труда, 17 (п. №6, стояк) до 20:00 

Шевченковский район: ул. Новгородская, 6 (п. №1, стояк), ул. Клочковская, 195-г (п. №2, стояк) до 20:00; ул. Шекспира, 10 (п. №5, стояк), ул. Шекспира, 7 (п. №2) до 20:00 15 февраля. 

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