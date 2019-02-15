Где в Харькове cегодня нет воды (адреса)

15 февраля 2019 г. 8:40
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Как сообщили в пресс-службе КП "Харьковводоканал" в ряде домов Харькова в пятницу, 15 февраля, нет воды. 

Индустриальный район: пр. Индустриальный (Фрунзе), 18 (п. №3, стояк) до 20:00 

Киевский район: пер. 1-й Лесопарковский, 1 (стояк), ул. Героев Труда, 12 (п. №9, стояк), ул. Академика Проскуры, 9-д (п. №3, стояк), ул. Маршала Бажанова, 23 (п. №2) до 20:00; ул. Академика Проскуры, 9-б (п. №3, стояк) до 17:00

Московский район: ул. Познанская, 12 (стояк), ул. Академика Павлова, 132-б (п. №3, стояк) до 17:00.; ул. Героев Труда, 17 (п. №6, стояк), ул. Героев Труда, 34 (п. №2, стояк) до 20:00 

Немышлянский район: ул. Туркестанская, 24 (п. №1, стояк) до 20:00 

Новобаварский район: ул. Малогончаровская (ч/с), ул. Маршала Конева, 9, ул. Дмитриевская, 19/2, 20, 22, ул. Селянская, 24 (п. №5, стояк), пр. Любови Малой (Постышева), 12-а (п. №3, стояк) до 20:00 

Шевченковский район: ул. Клочковская, 195-г (п. №2) до 20:00. 

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