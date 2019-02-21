Где в Харькове cегодня нет воды (адреса)

21 февраля 2019 г. 9:44
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Как сообщили в пресс-службе КП "Харьковводоканал" в ряде домов Харькова сегодня, 21 февраля, нет воды. 

В частности, Индустриальный район: пр. Индустриальный (Фрунзе), 55-а (п. №1, стояк) до 17:00 21.02.19 г.; ул. Северина Потоцкого, 20 (п. №1, стояк) до 20:00

Московский район: ул. Спартака, 16 (стояк) до 20:00 

Новобаварский район: ул. Селянская, 18 (п. №3, стояк) до 20:00 

Слободской район:пр. Героев Сталинграда, 148 (п. №3, стояк) до 20:00 23 февраля.

Холодногорский район: ул. Золочевская, 28 (п. №3, стояк) до 20:00 

Шевченковский район: ул. Отакара Яроша, 59 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00; ул. Балакирева, 50-а (п. №1, стояк) до 21:00.

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