Где в Харькове cегодня нет воды (адреса)

Как сообщили в пресс-службе КП "Харьковводоканал" в ряде домов Харькова в субботу, 23 февраля, нет воды.

Киевский район: ул. Дружбы Народов, 231 (п. №1, стояк), ул. Алчевских (Артема), 58 (п. №3, стояк) до 20:00

Новобаварский район: ул. Полтавский шлях, 29 (п. №1, стояк) до 20:00 25 февраля

Московский район: ул. Героев Труда, 46, 48 до 17:00

Слободской район: пр. Героев Сталинграда, 146-г (п. №1), пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 16 (п. №12, стояк), ул. Стартовая, 1, 3, 5, ул. Аэрофлотская, 5, 7 до 20:00

Холодногорский район: ул. Славянская, 4 (п. №2, стояк) до 20:00

Шевченковский район: ул. Ахсарова, 4/6, пр. Победы, 77 (п. №8, подъезд) до 17:00, ул. Ахсарова, 13 (п. №9, стояк, п. №6, стояк), ул. Шекспира, 4 (п. №2, подъезд), ул. Деревянка, 52 (п. №3, стояк) до 20:00.