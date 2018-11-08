Где в Харькове cегодня нет воды (адреса)

В ряде домов Харькова сегодня, 8 ноября, нет воды.

Индустриальный район: пр. Московский, 300 (п. №8, стояк), ул. Грицевца, 33-а (п. №2, стояк) до 20:00

Киевский район: ул. Гиршмана, 4 до 17:00 08.11.18 г.; ул. Гоголя, 2, 5, 13, ул. Потебни, 18, ул. Шишковская, 5 (п. №1, спаренный стояк), ул. Старошишковская, 12 (п. №1, стояк), ул. Академика Проскуры, 5 (п. №2, стояк), ул. Продольная, 1-а (п. №2, стояк) до 20:00

Московский район: ул. Познанская, 8-б (стояк), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 57/106 (п. №2) до 20:00

Немышлянский район: Салтовское шоссе, 100, 104, 106, 108, ул. Олимпийская, 21 (п. №1, стояк) до 20:00

Новобаварский район: ул. Пятисотницкая, 20, б-р Профсоюзный, 64 (п. №2, спаренный стояк), ул. Академика Богомольца, 7 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00

Основянский район: ул. Вокзальная, 10 (п. №3, стояк), наб. Гимназическая (Красношкольная), 18 (п. №4, стояк) до 20:00

Слободской район: пр. Героев Сталинграда, 7 (п. №4, стояк) до 20:00

Холодногорский район: ул. Большая Панасовская (Котлова), 226 (п. №2, стояк) до 20:00

Шевченковский район: ул. Балакирева, 25 до 18:00 08.11.18 г.; ул. Клочковская, 342, 344, ул. 23 Августа, 42 (п. №4, стояк), ул. Ахсарова, 13 (п. №9, стояк) до 20:00