Где в Харькове нет воды сегодня

19 июня 2020 г. 8:40
1 просмотр

Сегодня, 19 июня, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на утро воды нет по следующим адресам:  

Московский район: ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 54 (спаренный стояк) до 17:00 19.06.20 г., ул. Академика Павлова (ч/с) до 20:00 19.06.20 г.

Киевский район:
ул. Академика Павлова, 313 (стояк) до 20:00 18.06.20 г.

Новобаварский район:
ул. Тимирязева, 30 (стояк) до 20:00 19.06.20 г.

Немышлянский район:
ул. Каховская (ч/с) до 20:00 19.06.20 г.

Основянский район:
ул. Квиткинская (ч/с) до 20:00 19.06.20 г.

Слободской район:
ул. Александра Матросова, 8 (п. №4, стояк), ул. Танкопия, 8 (п. №5), въезд Тарасовский, 12 (п. №4, стояк) до 20:00 19.06.20 г.

Шевченковский район:
пер. Шекспира, 7 (п. №1, стояк) до 20:00 19.06.20 г.

 

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов и видеомонтажеров. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. Т.+38 066-625-95-84.                          Sexshop. Суперподарки.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53