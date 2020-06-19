Где в Харькове нет воды сегодня

Сегодня, 19 июня, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на утро воды нет по следующим адресам:

Московский район: ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 54 (спаренный стояк) до 17:00 19.06.20 г., ул. Академика Павлова (ч/с) до 20:00 19.06.20 г.

Киевский район:

ул. Академика Павлова, 313 (стояк) до 20:00 18.06.20 г.

Новобаварский район:

ул. Тимирязева, 30 (стояк) до 20:00 19.06.20 г.

Немышлянский район:

ул. Каховская (ч/с) до 20:00 19.06.20 г.

Основянский район:

ул. Квиткинская (ч/с) до 20:00 19.06.20 г.

Слободской район:

ул. Александра Матросова, 8 (п. №4, стояк), ул. Танкопия, 8 (п. №5), въезд Тарасовский, 12 (п. №4, стояк) до 20:00 19.06.20 г.

Шевченковский район:

пер. Шекспира, 7 (п. №1, стояк) до 20:00 19.06.20 г.