Где в Харькове нет воды сегодня

Сегодня, 30 июня, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 8:30 воды нет по следующим адресам:

Новобаварский район: ул. Конторская (Краснооктябрьская), 52, б-р Профсоюзный, 64-а (п. №1, стояк), ул. Юрия Паращука (Минайленко), 13 (п. №3, спаренный стояк), б-р Профсоюзный, 66 (п. №3, стояк), ул. Власенко, 6 (п. №1, стояк), ул. Тимирязева, 28 (п. №5, стояк) до 20:00 30.06.20 г.

Индустриальный район:

пр. Московский, 300 (п. №2, стояк) до 20:00 30.06.20 г.

Киевский район:

ул. Чернышевская, 63 (п. №1, стояк), пр. Академика Курчатова, 12 (п. №4, стояк) до 20:00 30.06.20 г.

Московский район:

ул. Валентиновская (Блюхера), 18 (п. №1), ул. Гвардейцев Широнинцев, 23 (п. №3), ул. Валентиновская (Блюхера), 22 (п. №1) до 17:00 30.06.20 г.; ул. Академика Павлова (ч/с), ул. Гвардейцев Широнинцев, 5-б,в, ул. Дидро (ч/с), ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 6-а, 8-а,б, ул. Академика Павлова, 162-в,е,ж, 162 (п. №7,8,9), ул. Академика Павлова, 140 (п. №14, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 23-в (п. №5, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 63-а (п. №4, стояк), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 38-г (п. №3, стояк), ул. Академика Павлова, 140 (п. №8), ул. Гвардейцев Широнинцев, 59 (стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 24-г (п. №1), пр. Тракторостроителей, 77 (п. №1) до 20:00 30.06.20 г.; пр. Тракторостроителей, 69-а (п. №1, стояк) до 17:00 01.07.20 г.

Немышлянский район:

ул. Туркестанская, 30 (п. №3, стояк), ул. Ферганская, 31-а (п. №1, стояк), ул. Ферганская, 33-б (п. №2,5, стояк), Салтовское шоссе, 108 (п. №3, стояк), ул. Олимпийская, 7 (п. №3, стояк) до 20:00 30.06.20 г.

Слободской район:

пр. Петра Григоренко, 55 (п. №2, стояк), пр. Гагарина, 49-а (стояк), ул. Молочная (Кирова), 7 (п. №3, стояк) до 20:00 30.06.20 г.

Холодногорский район:

ул. Житная (ч/с), ул. Огаревская, 8-а (п. №1, спаренный стояк), ул. Петра Болбочана (Клапцова), 46 (п. №2, стояк) до 20:00 30.06.20 г.

Шевченковский район:

пр. Победы, 68-б (п. №2, стояк), 70 (п. №10, стояк), пр. Людвига Свободы, 24 (п. №3, стояк), пр. Науки (Ленина), 37 (спаренный стояк), пр. Победы, 76 (п. №8, стояк), пр. Победы, 68-б (п. №2, стояк), пр. Победы, 60 (п. №4, стояк), ул. Очаковская, 82 (п. №1), пр. Людвига Свободы, 31 (п. №1, стояк), пер. Людмилы Гурченко (Саммеровский), 3-д (п. №2, стояк) до 20:00 30.06.20 г.