Где в Харькове нет воды сегодня

Сегодня, 10 июля, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Об этом сообщили в КП «Харьковводоканал».

Так, по состоянию на 8:30 воды нет по следующим адресам:

Индустриальный район: ул. Грицевца, 33, 47, 49 до 20:00 10.07.20 г.

Киевский район:

ул. Березовская (ч/с) до 20:00 09.07.20 г., ул. Шишковская, 6-а (спаренный стояк), ул. Шишковская, 12 (п. №2, стояк) до 20:00 10.07.20 г.

Московский район:

ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 20-а (п. №2, стояк) до 17:00 10.07.20 г.

Основянский район:

пр. Гагарина, 316 (п. №1) до 20:00 10.07.20 г.

Холодногорский район:

ул. Лагерная, 71/1 (п. №4, стояк) до 20:00 11.07.20 г.