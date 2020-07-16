Где в Харькове нет воды сегодня

Сегодня, 16 июля, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 8:30 воды нет по следующим адресам:

Слободской район: пр. Героев Сталинграда, 177, 177-а, 179, 181, 181-а, 183, б-р Жасминовый (ул. Слинько), 16, 16-а, 18, пр. Героев Сталинграда, 183 (стояк) до 20:00 16.07.20 г.

Киевский район:

ул. Лермонтовская, 28 (п. №1) до 17:00 16.07.20 г.; ул. Старова (ч/с), ул. Шишковская, 12 (п. №1, стояк) до 20:00 16.07.20 г.

Московский район:

ул. Гвардейцев Широнинцев, 59 (п. №10, стояк), пр. Тракторостроителей, 112 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 16.07.20 г.

Немышлянский район:

пер. Оршанский (ч/с) до 20:00 15.07.20 г., ул. Ощепкова, 4/1 (п. №4, стояк) до 20:00 16.07.20 г.

Новобаварский район:

ул. Академика Богомольца, 3-а (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 16.07.20 г.

Холодногорский район:

пер. Куряжанский (ч/с), ул. Баррикадная (ч/с), ул. Старопрудная, 4 (п. №1, стояк), ул. Холодногорская, 9 (п. №2, стояк) до 20:00 16.07.20 г.

Шевченковский район:

ул. Новгородская, 2 (п. №4), ул. 23 Августа, 42 (п. №4) до 17:00 16.07.20 г.; ул. Полярная (ч/с), пр. Людвига Свободы, 34 (п. №1), 39 (стояк), 46-а (п. №2, стояк), 48-а (стояк), ул. 23 Августа, 2 (п. №5, стояк) до 20:00 16.07.20 г.